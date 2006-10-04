(Шмонина (Ханина)) Алевтина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1939
Дата смерти04.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1939
Отец: Ханин Михаил Павлович
Мать: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмонин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмонин Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2006