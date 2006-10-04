(Шмонина (Ханина)) Алевтина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шмонина (Ханина)) Алевтина Михайловна

(Шмонина (Ханина)) Алевтина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1939

Дата смерти

04.10.2006

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1939

Отец: Ханин Михаил Павлович

Мать: Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмонин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмонин Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмонин Борис Николаевич

Смерть
04.10.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close