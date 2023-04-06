(Петрова) Варвара
Место рождения
Дата рождения24.11.1860
Дата смерти11.04.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1860
Отец: Ермолаев Сын Петр
Мать: Пелагiя Ефимова
Крещение
01.12.1860
Godparents:Великолукский мещанинъ Василий Яковлевъ Барановъ и погоста Михайлова Дiакона Николая Ветошкина жена Елисавета Дмитрiева
Смерть
11.04.1861
Причина смерти: отъ сыпи
Похороны
Неизвестно