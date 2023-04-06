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(Петрова) Варвара

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Место рождения

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.11.1860

Дата смерти

11.04.1861

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1860

Отец: Ермолаев Сын Петр

Мать: Пелагiя Ефимова

Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Крещение
01.12.1860
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Великолукский мещанинъ Василий Яковлевъ Барановъ и погоста Михайлова Дiакона Николая Ветошкина жена Елисавета Дмитрiева
Смерть
11.04.1861
Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: отъ сыпи
Похороны
Неизвестно
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
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