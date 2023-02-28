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Вертячев Степан

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

04.01.1907

Дата смерти

10.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907

Отец: Вертячев Аким (Еким)

Мать: Вертячева Матрена

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.09.1937

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Санитар
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бийск, Кузнечная 4г
Смерть
10.08.1942
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Большие Дубовицы, юго-восточнее, 3 км
Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Большие Дубовицы, юго-восточнее, 3 км
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