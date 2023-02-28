Вертячев Степан
Место рождения
Дата рождения04.01.1907
Дата смерти10.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907
Отец: Вертячев Аким (Еким)
Мать: Вертячева Матрена
Рождение ребёнка
22.09.1937
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Санитар
Место жительства
Неизвестно
Бийск, Кузнечная 4г
Смерть
10.08.1942
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Большие Дубовицы, юго-восточнее, 3 км
Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Большие Дубовицы, юго-восточнее, 3 км