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Горст Антон Андреевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

04.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Г. Новосибирск,
Рождение ребёнка
06.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новосибирск
Бракосочетание
02.10.2019

Жена: Горст Элизабета Дмитриевна

г.Новосибирск, Центральный ЗАГС
Рождение ребёнка
29.05.2021

Дочь: Мирослава Антоновна

Мать ребёнка: Горст Элизабета Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Родилась с 10:10 в Городской клинической больнице №1

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