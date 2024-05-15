Горст Антон Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Г. Новосибирск,
Рождение ребёнка
06.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Новосибирск
Бракосочетание
02.10.2019
г.Новосибирск, Центральный ЗАГС
Рождение ребёнка
29.05.2021
Дочь: Мирослава Антоновна
Мать ребёнка: Горст Элизабета Дмитриевна
Родилась с 10:10 в Городской клинической больнице №1