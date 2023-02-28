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Фаизгирей Топтагулов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Топтагул Уразманов

Мать: Гульбану

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Абдулзямиль Фаизгиреев

Мать ребёнка: Махуба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Абдулгаллям Фаизгиреев

Мать ребёнка: Махуба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шамсиниса Фаизгиреева

Мать ребёнка: Махуба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гафия Фаизгиреева

Мать ребёнка: Махуба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ахметсадый Фаизгиреев

Мать ребёнка: Махуба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Тагир Фаизгиреев

Мать ребёнка: Махуба

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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