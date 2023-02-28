Фаизгирей Топтагулов
Место рождения
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Топтагул Уразманов
Мать: Гульбану
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Махуба
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Махуба
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шамсиниса Фаизгиреева
Мать ребёнка: Махуба
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гафия Фаизгиреева
Мать ребёнка: Махуба
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Махуба
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тагир Фаизгиреев
Мать ребёнка: Махуба
Место жительства
Неизвестно