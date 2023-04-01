Крушельницкая Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.
Дочь: Надежда Логиновна
Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович
Рождение ребёнка
03.06.1886 ст.
Сын: Крушельницкий Александр Логинович
Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович
Рождение ребёнка
07.03.1889 ст.
Сын: Крушельницкий Николай Логинович
Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович
Рождение ребёнка
19.01.1891 ст.
Дочь: Ольга Логиновна
Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович
Рождение ребёнка
09.01.1894 ст.
Дочь: Анна Логиновна
Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно