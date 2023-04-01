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Крушельницкая Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.

Дочь: Надежда Логиновна

Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.06.1886 ст.

Сын: Крушельницкий Александр Логинович

Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.03.1889 ст.

Сын: Крушельницкий Николай Логинович

Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
19.01.1891 ст.

Дочь: Ольга Логиновна

Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.01.1894 ст.

Дочь: Анна Логиновна

Отец ребёнка: Крушельницкий Логин Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушельницкий Логин Иосифович

Смерть
Неизвестно
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