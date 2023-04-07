Веретенцев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Николай Иванович
Мать: Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Веретенцев Василий Александрович
Мать ребёнка: Веретенцева Евгения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Веретенцев Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Веретенцева Евгения Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно