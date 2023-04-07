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Веретенцев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Николай Иванович

Мать: Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Веретенцев Василий Александрович

Мать ребёнка: Веретенцева Евгения Афанасьевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Веретенцев Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Веретенцева Евгения Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенцева Евгения Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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