(Постникова) Арина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Постникова) Арина Федотова

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Постников Федот Иванов

Мать: Постникова Настасья Петрова

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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