Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Власович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Власович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Власович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Власович