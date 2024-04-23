Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Власович

Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Власович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Власович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Власович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

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