Колупаев Даниил Исаков
Место рожденияпоч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти24.11.1820 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Колупаев Исак Клементьев
Мать: не указана
поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
24.11.1820 ст.
поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки