Колупаев Даниил Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Даниил Исаков

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Место рождения

поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

24.11.1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Колупаев Исак Клементьев

Мать: не указана

поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
24.11.1820 ст.
поч. Кушкецких верховин, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Причина смерти: от горячки
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