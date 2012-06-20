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Покусаева Валерия Олеговна
Покусаева Валерия Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.2012
Пол
Женский
Отец
Покусаев Олег Валерьевич
1970 г.р.
Мать
Покусаева Елена Валентиновна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2012
Отец:
Покусаев Олег Валерьевич
Мать:
Покусаева Елена Валентиновна
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