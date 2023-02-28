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Котельников Андрей Прокофьевич

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Место рождения

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.07.1895 ст.

Дата смерти

04.10.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумбут, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.10.1970
Самара, Самара, Самарская область
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