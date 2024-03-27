Салеха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Абубякиров Биктимир
Отец ребёнка: Османов Абубякер
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Абубякиров Хамидулла
Отец ребёнка: Османов Абубякер
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Абубякиров Хабибулла
Отец ребёнка: Османов Абубякер
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Османов Абубякер
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.