Романов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.03.1978

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
04.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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