Романов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.03.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно