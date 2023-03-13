Складчикова Анна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Складчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Складчиковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
19.03.1914
Дочь: Складчикова Марья
Отец ребёнка: Складчиковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Складчиковъ Михаилъ