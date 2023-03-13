Складчикова Анна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Складчикова Анна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Складчиковъ Михаилъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Складчиковъ Михаилъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1914

Дочь: Складчикова Марья

Отец ребёнка: Складчиковъ Михаилъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Складчиковъ Михаилъ

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