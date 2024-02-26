Евдокея Игнатьева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Васса Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Иван Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евдокея Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Иринья Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)
Смерть
До 1816