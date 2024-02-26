Евдокея Игнатьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Игнатьева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Александров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Васса Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евдокея Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Иринья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Александров (Ич)

Смерть
До 1816

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