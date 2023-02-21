Алексеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1957

Сын: Алексеев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Валентин Анатольевич

Мать ребёнка: Алексеева Зоя

Смерть
Неизвестно
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