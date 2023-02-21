Артемьев Хрисанф Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьев Хрисанф Артемьевич

Артемьев Хрисанф Артемьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Артемий Архипович

Мать: Ольга Семеновна

Место жительства
09.10.1858
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Артемьева Екатерина Хрисанфовна

Мать ребёнка: Артемьева Харистина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Артемьев Федор Хрисанфович

Мать ребёнка: Артемьева Харистина Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Земледелец
Образование
Неизвестно
Грамотный
Крещение
Неизвестно
Нетовская секта
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Харистина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close