Артемьев Хрисанф Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Артемий Архипович
Мать: Ольга Семеновна
Место жительства
09.10.1858
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Артемьева Екатерина Хрисанфовна
Мать ребёнка: Артемьева Харистина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Артемьев Федор Хрисанфович
Мать ребёнка: Артемьева Харистина Спиридоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец
Образование
Неизвестно
Грамотный
Крещение
Неизвестно
Нетовская секта
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно