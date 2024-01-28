Явцев Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1911
Дочь: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Явцева (Коржеманова) Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Явцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Явцева (Коржеманова) Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно