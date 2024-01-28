Явцев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явцев Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1911

Дочь: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Явцева (Коржеманова) Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Явцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Явцева (Коржеманова) Пелагея Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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