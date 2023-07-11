Благовещенский Александр Афанасьевич
Место рождениясело Василево Угличского уезда Ярославской губернии
Дата рождения1846
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
село Василево Угличского уезда Ярославской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь Санкт-Петербургской академии художест
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
1894
Петергоф, Петергофский уезд