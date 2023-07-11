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Благовещенский Александр Афанасьевич

Место рождения

село Василево Угличского уезда Ярославской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Благовещенский Афанасий Александрович

Мать: Благовещенская Евдокия Сумеонова

село Василево Угличского уезда Ярославской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь Санкт-Петербургской академии художест
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
1894
Петергоф, Петергофский уезд
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