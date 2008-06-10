Сорокин Эдуард Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1941
Дата смерти10.06.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1941
Отец: Сорокин Александр
Мать: Сорокина Мария
Рождение ребёнка
07.05.1965
Дочь: Знароченкова (березовская) Светлана Эдуардовна
Мать ребёнка: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна
Аксуек, Джамбулская, Казахская ССР
Рождение ребёнка
14.06.1970
Сын: Сорокин Александр Эдуардович
Мать ребёнка: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна
Аксуек, Джамбульская, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Джамбульская обл, Казахстан
Смерть
10.06.2008