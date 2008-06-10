Сорокин Эдуард Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Эдуард Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1941

Дата смерти

10.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1941

Отец: Сорокин Александр

Мать: Сорокина Мария

Рождение ребёнка
07.05.1965

Дочь: Знароченкова (березовская) Светлана Эдуардовна

Мать ребёнка: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна

Аксуек, Джамбулская, Казахская ССР
Рождение ребёнка
14.06.1970

Сын: Сорокин Александр Эдуардович

Мать ребёнка: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна

Аксуек, Джамбульская, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна

Джамбульская обл, Казахстан
Смерть
10.06.2008
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