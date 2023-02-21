Михайлов Евгений Агафангелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Евгений Агафангелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Агафангел Васильевич

Мать: Михайлова - Львова Вера Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Вячеслав Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Артём Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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