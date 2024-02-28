Гладков Василий Васильев
Место рожденияд.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Дата рождения24.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870
Отец: Гладков Василий Сергеев
Мать: Акилина Антонова
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
02.02.1890
Жена: Гладкова Наталья Петрова
Богоявленская церковь г.Богородск Московской губер
Рождение ребёнка
30.08.1893
Сын: Гладков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова
д.Пешково Богородского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1896
Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова
д.Пешково Ямкинский уезд Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1898
Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова
д.Пешково Богородского уезда Московской губернии
Бракосочетание
18.02.1905
Жена: Гладкова Анна Никитина
Московская губерния, Богородский уезд, г. Богородск, Тихвинская церковь
Рождение ребёнка
06.06.1908
Сын: Гладков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1913
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гладкова Анна Никитина
Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1915
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Гладкова Анна Никитина
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1923
Сын: Гладков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Гладкова Анна Никитина
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно