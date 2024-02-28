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Гладков Василий Васильев

Место рождения

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

24.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1870

Отец: Гладков Василий Сергеев

Мать: Акилина Антонова

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
02.02.1890

Жена: Гладкова Наталья Петрова

Богоявленская церковь г.Богородск Московской губер
Рождение ребёнка
30.08.1893

Сын: Гладков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова

д.Пешково Богородского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1896

Сын: Гладков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова

д.Пешково Ямкинский уезд Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1898

Сын: Гладков Иоан Васильевич

Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова

д.Пешково Богородского уезда Московской губернии
Бракосочетание
18.02.1905

Жена: Гладкова Анна Никитина

Московская губерния, Богородский уезд, г. Богородск, Тихвинская церковь
Рождение ребёнка
06.06.1908

Сын: Гладков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1913

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гладкова Анна Никитина

Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1915

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Гладкова Анна Никитина

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1923

Сын: Гладков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Гладкова Анна Никитина

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Павел Васильев

Мать ребёнка: Гладкова Наталья Петрова

Смерть
Неизвестно
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