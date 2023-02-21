Васильева (Дроздова) Надежда Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Денис Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир