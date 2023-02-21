Васильева (Дроздова) Надежда Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Дроздова) Надежда Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дроздова Ольга Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Денис Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир

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