Ермаков (Кондратьев) Максим Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков (Кондратьев) Максим Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Ермаков Матвей Кондратьев

Мать: не указана

Бракосочетание
1817

Жена: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ермаков Александр Максимов

Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Медведева Федосья Максимова

Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья Максимова

Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Олимпиада Максимова

Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова

Смерть
1828
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Феврония Максимова

Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова

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