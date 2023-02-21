Ермаков (Кондратьев) Максим Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1801
Отец: Ермаков Матвей Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
1817
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ермаков Александр Максимов
Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Медведева Федосья Максимова
Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья Максимова
Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Олимпиада Максимова
Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова
Смерть
1828
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Феврония Максимова
Мать ребёнка: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова