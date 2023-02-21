Кожарин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожарин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1968

Дочь: Белянская Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Кожарина Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.1970

Сын: Кожарин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кожарина Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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