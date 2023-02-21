Кожарин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1968
Дочь: Белянская Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Кожарина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.12.1970
Сын: Кожарин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кожарина Валентина Алексеевна
Смерть
Неизвестно