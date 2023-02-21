Савина Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Савин Федул Никитин
Отец ребёнка: Савин Никита Фомин
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Савин Осип Никитин
Отец ребёнка: Савин Никита Фомин
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Савин Никита Фомин
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Савин Никита Фомин
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Савин Никита Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Никита Фомин
Смерть
Неизвестно