Савина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1661 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Савин Федул Никитин

Отец ребёнка: Савин Никита Фомин

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Савин Осип Никитин

Отец ребёнка: Савин Никита Фомин

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Савин Никита Фомин

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Савин Герасим Никитин

Отец ребёнка: Савин Никита Фомин

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Савин Алексей Никитин

Отец ребёнка: Савин Никита Фомин

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Никита Фомин

Смерть
Неизвестно
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