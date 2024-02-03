Тржесневкий Иван (Ян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тржесневкий Иван (Ян)

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Место рождения

Седлец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тржесневский Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Перевозкина (Тржесневская) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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