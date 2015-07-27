Схоменко Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1931
Дата смерти27.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1931
Рождение ребёнка
29.08.1954
Рождение ребёнка
25.09.1955
Рождение ребёнка
19.12.1957
Рождение ребёнка
20.10.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.2015