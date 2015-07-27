Схоменко Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1931

Дата смерти

27.07.2015

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1931

Отец: Схоменко Сергей Яковлевич

Мать: Схоменко Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
29.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида Трофимовна

Рождение ребёнка
25.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида Трофимовна

Рождение ребёнка
19.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида Трофимовна

Рождение ребёнка
20.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.2015
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