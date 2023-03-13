Мамыкинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкинъ Яковъ

Мамыкинъ Яковъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1875

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Мамыкина Дарья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Дарья Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close