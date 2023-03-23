Тужилов (Балашов) Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТужилов (Балашов) Александр Дмитриевич

Тужилов (Балашов) Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Балашов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1926

Сын: Тужилов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Тужилова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужилова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Антонина Александровна

Мать ребёнка: Тужилова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужилов Николай Александрович

Мать ребёнка: Тужилова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close