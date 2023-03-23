Тужилов (Балашов) Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Балашов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1926
Сын: Тужилов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Тужилова Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Антонина Александровна
Мать ребёнка: Тужилова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тужилов Николай Александрович
Мать ребёнка: Тужилова Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1941