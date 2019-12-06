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Крупский Григорий Николаевич

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Место рождения

Бурынь, Сумська область

Дата рождения

03.03.1929

Дата смерти

06.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929

Отец: Крупский Николай Яковлевич

Мать: не указана

Бурынь, Сумська область
Рождение ребёнка
14.09.1955

Дочь: Крупская Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Крупская (Шпаковская) Ольга Ивановна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
30.07.1960

Сын: Крупский Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Крупская (Шпаковская) Ольга Ивановна

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
08.11.1963

Дочь: Крупская Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Крупская (Шпаковская) Ольга Ивановна

Пинск, Брестская область
Смерть
06.12.2019

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