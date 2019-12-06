Крупский Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1929
Дата смерти06.12.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929
Отец: Крупский Николай Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1955
Дочь: Крупская Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Крупская (Шпаковская) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1960
Сын: Крупский Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Крупская (Шпаковская) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1963
Дочь: Крупская Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Крупская (Шпаковская) Ольга Ивановна
Смерть
06.12.2019