Денисов Павел Федоров
Место рождения
Дата рождения13.01.1918
Дата смерти04.09.1962
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
04.09.1962