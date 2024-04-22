Денисов Павел Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Павел Федоров

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

13.01.1918

Дата смерти

04.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
04.09.1962
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