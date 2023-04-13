Семенов Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2009
Дочь: Семенова Арина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.2015
Сын: Семенов Антон Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Елена Сергеевна