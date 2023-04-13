Семенов Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Анатолий Владимирович

Семенов Анатолий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1957 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Семенова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.2009

Дочь: Семенова Арина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.2015

Сын: Семенов Антон Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Елена Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close