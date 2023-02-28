Зепалов Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1892
Дата смерти04.11.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1910 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1918
Смерть
04.11.1918