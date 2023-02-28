Зепалов Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зепалов Пётр Николаевич

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.08.1892

Дата смерти

04.11.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1918
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.11.1918
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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