Толкач Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1966

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1966

Отец: Толкач Николай Иванович

Мать: (Толкач) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012

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