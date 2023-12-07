Бурылова (Батракова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения10.02.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1848
Отец: Батраков Михайло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Бурылова) Афанасия
Отец ребёнка: Бурылов Илья
Бракосочетание
30.10.1866
Муж: Бурылов Илья
Рождение ребёнка
13.05.1871
Дочь: (Бурылова) Параскева
Отец ребёнка: Бурылов Илья
Рождение ребёнка
10.06.1883
Дочь: Попова (Бурылова) Анна
Отец ребёнка: Бурылов Илья
Смерть
Неизвестно