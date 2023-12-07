Бурылова (Батракова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурылова (Батракова) Евдокия

Место рождения

Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1848

Отец: Батраков Михайло

Мать: Батракова (Субботина) Варвара

Дерибы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Бурылова) Афанасия

Отец ребёнка: Бурылов Илья

Бракосочетание
30.10.1866

Муж: Бурылов Илья

Рождение ребёнка
13.05.1871

Дочь: (Бурылова) Параскева

Отец ребёнка: Бурылов Илья

Рождение ребёнка
10.06.1883

Дочь: Попова (Бурылова) Анна

Отец ребёнка: Бурылов Илья

Смерть
Неизвестно

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