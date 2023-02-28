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Вейсманис Индрик

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Место рождения

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Около 1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1848 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
1836

Жена: Вейсмане Грета

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Вейсманис Янис

Мать ребёнка: Вейсмане Грета

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Трина

Мать ребёнка: Вейсмане Грета

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вейсмане Грета

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Вейсманис Микелис

Мать ребёнка: Вейсмане Грета

Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1855
Инциемс, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
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