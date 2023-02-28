Вейсманис Индрик
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиОколо 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836
Жена: Вейсмане Грета
Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Вейсманис Янис
Мать ребёнка: Вейсмане Грета
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Трина
Мать ребёнка: Вейсмане Грета
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вейсмане Грета
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Вейсманис Микелис
Мать ребёнка: Вейсмане Грета
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1855