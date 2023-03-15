Михаэлис Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаэлис Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михаэлис Антонина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михаэлис Антонина

Смерть
1971
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