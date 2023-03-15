Михаэлис Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михаэлис Антонина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михаэлис Антонина
Смерть
1971