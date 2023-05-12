Ермакова Марина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобылкин Виталий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1949
Дочь: Кобылкина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кобылкин Иван Андреянович
Смерть
Неизвестно