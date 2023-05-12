Ермакова Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Марина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобылкин Виталий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.04.1949

Дочь: Кобылкина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кобылкин Иван Андреянович

Смерть
Неизвестно

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