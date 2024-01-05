Ефремов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1931
Дата смерти01.11.1955
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1951
Сын: Ефремов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Богдашкина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1954
Дочь: Ефремова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Богдашкина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
30.08.1955
Дочь: Морозова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Богдашкина Марфа Михайловна
Смерть
01.11.1955