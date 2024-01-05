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Ефремов Василий Васильевич

Место рождения

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.05.1931

Дата смерти

01.11.1955

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богдашкина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1951

Сын: Ефремов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Богдашкина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1954

Дочь: Ефремова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Богдашкина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
30.08.1955

Дочь: Морозова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Богдашкина Марфа Михайловна

Смерть
01.11.1955
Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

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