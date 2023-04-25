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Храмов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1966

Отец: Храмов Фёдр Иванович

Мать: Храмова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Виктория Ивановна

Мать ребёнка: Храмова Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Владислав

Мать ребёнка: Храмова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
20.01.1993

Дочь: Храмова Виктория Ивановна

Мать ребёнка: не указана

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