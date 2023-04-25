Храмов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1966
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1966
Отец: Храмов Фёдр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Виктория Ивановна
Мать ребёнка: Храмова Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храмов Владислав
Мать ребёнка: Храмова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
20.01.1993
Дочь: Храмова Виктория Ивановна
Мать ребёнка: не указана