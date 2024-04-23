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Печников Виктор Семенович

Место рождения

Карамас-Пельга, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.06.1955

Дата смерти

23.04.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1955

Отец: Печников Семен Владимирович

Мать: не указана

Карамас-Пельга, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.03.1979

Жена: Лопатина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1980

Сын: Печников Владимир Викторович

Мать ребёнка: Лопатина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
26.07.1982

Дочь: Печникова Милана Викторовна

Мать ребёнка: Лопатина Людмила Михайловна

Смерть
23.04.2024
Карамас-Пельга, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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