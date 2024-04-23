Печников Виктор Семенович
Место рождения
Дата рождения07.06.1955
Дата смерти23.04.2024
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1955
Отец: Печников Семен Владимирович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1979
Рождение ребёнка
06.01.1980
Сын: Печников Владимир Викторович
Мать ребёнка: Лопатина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1982
Дочь: Печникова Милана Викторовна
Мать ребёнка: Лопатина Людмила Михайловна
Смерть
23.04.2024