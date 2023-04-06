Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Щеглакова) Нина Владимировна

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Место рождения

Кузьмищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

11.07.1942

Дата смерти

21.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьмищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1965

Дочь: Воробьева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Бычков Виктор Дмитриевич

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.12.1972

Дочь: Терехова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Бычков Виктор Дмитриевич

Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Виктор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.09.1994
Вознесенье, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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