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Schwab Celestino Simeone (Pinolo)
Schwab Celestino Simeone (Pinolo)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Schwab José
1887 г.р.
Мать
Schwab (Ullman) Ana Eva
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Schwab José
Мать:
Schwab Ana Eva
Смерть
Неизвестно
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