Schwab Celestino Simeone (Pinolo) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schwab Celestino Simeone (Pinolo)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Schwab José

Мать: Schwab Ana Eva

Смерть
Неизвестно
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