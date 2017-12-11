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Арсеньева Алина Андреевна
Арсеньева Алина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.2017
Пол
Женский
Отец
Арсеньев Андрей Игоревич
1990 г.р.
Мать
Юрочкина Маргарита Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2017
Отец:
Арсеньев Андрей Игоревич
Мать:
Юрочкина Маргарита Евгеньевна
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