Симмуль (Федейкина) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симмуль (Федейкина) Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1927

Дата смерти

31.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1927

Отец: Федейкин Тимофей Васильевич

Мать: Аляпкина Ульяна Даниловна

Рождение ребёнка
25.04.1950

Сын: Симмуль Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Симмуль Георгий Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1964

Дочь: Игнатьева Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Симмуль Георгий Иванович

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симмуль Георгий Иванович

Смерть
31.07.2020
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