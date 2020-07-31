Симмуль (Федейкина) Клавдия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1927
Дата смерти31.07.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1927
Рождение ребёнка
25.04.1950
Сын: Симмуль Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Симмуль Георгий Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1964
Дочь: Игнатьева Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Симмуль Георгий Иванович
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2020