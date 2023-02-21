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Явкин Михаил Денисович

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Место рождения

Чкаловская обл., Ивановский р-н, Учкаинский с/с

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Явкин Денис

Мать: не указана

Чкаловская обл., Ивановский р-н, Учкаинский с/с
Бракосочетание
1938

Жена: Явкина Наталья

Военная служба
07.06.1941
Ивановский РВК, Чкаловская обл., Ивановский р-н
Военная награда
17.07.1944
55 гв. сп 20 гв. сд 37 А 3 Украинского фронта
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаева Зинаида

Мать ребёнка: Явкина Наталья

Смерть
?.12.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58824559
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