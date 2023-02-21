Явкин Михаил Денисович
Место рожденияЧкаловская обл., Ивановский р-н, Учкаинский с/с
Дата рождения1911
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Явкин Денис
Мать: не указана
Чкаловская обл., Ивановский р-н, Учкаинский с/с
Бракосочетание
1938
Жена: Явкина Наталья
Военная служба
07.06.1941
Ивановский РВК, Чкаловская обл., Ивановский р-н
Военная награда
17.07.1944
55 гв. сп 20 гв. сд 37 А 3 Украинского фронта
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаева Зинаида
Мать ребёнка: Явкина Наталья
Смерть
?.12.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58824559