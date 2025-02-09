Дудоров Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941
Отец: Дудоров Тимофей Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудорова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дудорова) Марина Владимировна
Мать ребёнка: Дудорова Лариса
Рождение ребёнка
10.04.1978
Сын: Dudorov Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Дудорова Лариса
Место жительства
01.07.1995
130 Avenue P, Brooklyn, New York 11204-6362, USA
Место жительства
01.10.1995
130 Avenue P, Brooklyn, New York 11204-6362, USA
Место жительства
Между 01.02.2004 и 01.02.2006
130 Avenue P, Apt 3F, Brooklyn, New York 11204-6339, USA
Место жительства
01.11.2006
350 65th St, Apt 21G, Brooklyn, New York 11220-4961, USA