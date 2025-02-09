Дудоров Владимир Тимофеевич 25.03.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудоров Владимир Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941

Отец: Дудоров Тимофей Иванович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудорова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дудорова) Марина Владимировна

Мать ребёнка: Дудорова Лариса

Рождение ребёнка
10.04.1978

Сын: Dudorov Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Дудорова Лариса

Место жительства
01.07.1995
130 Avenue P, Brooklyn, New York 11204-6362, USA
Место жительства
01.10.1995
130 Avenue P, Brooklyn, New York 11204-6362, USA
Место жительства
Между 01.02.2004 и 01.02.2006
130 Avenue P, Apt 3F, Brooklyn, New York 11204-6339, USA
Место жительства
01.11.2006
350 65th St, Apt 21G, Brooklyn, New York 11220-4961, USA

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