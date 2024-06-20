Федор Степанович 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Степанович

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Степан Фролович

Мать: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Макар Федорович

Мать ребёнка: Наталья Борисовна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосья Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Борисовна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Наталья Борисовна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1785
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

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