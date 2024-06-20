Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Степан Фролович
Мать: Татьяна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Макар Федорович
Мать ребёнка: Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосья Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Наталья Борисовна
Смерть
1785